Ce concept délirant de paquebot des airs pourrait-il voir le jour ?

Sur le papier (ou plutôt dans la vidéo mise en ligne par Hashem Al-Ghaili), le projet ressemble à un immense paquebot des airs, propulsé par une vingtaine de moteurs électriques alimentés par un réacteur nucléaire dédié. Il serait ainsi capable de voler des semaines entières sans avoir à faire la moindre escale. Cerise sur le gâteau, il est doté d’une technologie anti-turbulences dopée à l’intelligence artificielle, capable d’anticiper les moindres perturbations à venir.

L’engin mesurerait près de 200 m de long et serait équipé de tout le confort moderne. En plus des cabines des passagers, il comprend plusieurs bars, des restaurants, des piscines, des salles de jeux, des cinémas et un immense centre commercial. A l’extérieur, deux ascenseurs offrent une vue spectaculaire sur le soleil et les nuages alentour.