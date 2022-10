Ce clown propose une reprise surprenante de Black Sabbath

Halloween approche et quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance qu'un clown un rien flippant et mélancolique.

Big Mike Geier est un comédien américain qui s'est fait connaitre à travers de nombreuses vidéos virales sous l'identité de Puddles Pity Party alias Puddle Le Clown.

Le grand clown triste a récemment enregistré une belle et émouvante reprise du classique de Black Sabbath, "War Pig" et le résultat rend ce titre encore plus triste. C'est bien simple : cette reprise plonge dans des profondeurs de désespoir presque sans précédent.

La vidéo, qui est filmée en monochrome, nous montre Puddles assis seul sur un piano. Il y livre sa version sombre de l'original, sa voix de baryton désespérée nous embarquant là où Ozzy Osbourne ne s'est jamais aventuré, avec une atmosphère qui n'est pas sans rappeler l'univers de Radiohead.

Il y a beaucoup d'autres reprises et mashups géniaux sur la page YouTube de ce clown prolifique.

Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce clown, vous n'allez pas mourir de rire !

