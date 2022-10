Ce clip hallucinant va vous faire replonger dans les 80s comme si vous y étiez

Un pari un peu fou mais dont le résultat est clairement à la hauteur des attentes comme en attestent les nombreux commentaires élogieux reçus par les jeunes artistes sur Youtube.

On vous laisse apprécier la liste de ces grands classiques des années 80 auxquels elles se sont attaqués :

- Another Brick in the Wall pt.2 - Pink Floyd

- Just an Illusion - Imagination

- Sweet Dreams - Eurythmics

- Thriller - Michael Jackson

- Eye of the Tiger - Survivor

- Bad - Michael Jackson

- Last Night a DJ saved my Life - Indeep

- Every breath you take - The Police

- Purple Rain - Prince

- I want to Break Free - Queen

- Like a Prayer - Madonna

- I'm still Loving You - Scorpions

- Careless Whisper - George Michael

- Girls just want to Have Fun - Cyndi Lauper

- Celebration - Kool & The Gang

- Ghostbusters - Ray Parker Jr.

- Venus - Shocking Blue

- Boys boys boys - Sabrina

- Relax - Frankie goes to Hollywood

- Fresh - Kool & The Gang

- Let's Groove - Earth, Wind and Fire

- Another one bites the Dust - Queen

- It's raining men - The Weather Girls

- Life is Life - Opus

- Wake me up before you Go-Go - Wham!

- I'm still standing - Elton John

- Tainted Love

- Take on Me - A-Ha

- I Wanna Dance with Somebody - Whitney Houston

