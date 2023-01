Ce classique de Paganini, repris par Liszt mais aussi par un groupe de k-pop... qui se fait parodier ensuite

Le groupe ne s’est pas exprimé sur cette paternité musicale. En revanche, un buzz a éclaté quelques semaines plus tard. Suite à la sortie de la chanson Shut Down des Blackpink, le célèbre duo de YouTubeurs australien Two Set Violon a imaginé une parodie qu’ils ont intitulée Paganini – Sell Out (Paganini – Vendu). Avec cette parodie, les Two Set Violon ont voulu dénoncer, rire ou simplement se moquer gentiment de ces samples de classique qu’on retrouve dans la pop.

La chanson se présente sous forme d’un duo : un featuring entre Niccolò Paganini et Mozart of B²TSM, référence peut-être à BTS, le groupe le plus célèbre de la K-Pop. Les deux musiciens sont d’ailleurs les protagonistes d’un clip mélangeait tenues du XVIIIe siècle, blouson en cuir et chiens faussement féroces.

Les paroles sont hilarantes et se poursuivent ensuite en dénonçant le titre Shut Down des Blackpink : "I see you tryna shut me down, so Imma have to shut you up". ("Je vois que tu essayes de me faire taire, donc c’est moi qui dois te faire taire").

Le refrain est encore plus évocateur : "I sold my soul to the devil. You sold yours to your label / Sell it, sell it, sell it… Unlike you, I have principles". En français : "J’ai vendu mon âme au diable (référence à Paganini, violoniste diabolique). Tu as vendu la tienne à ton label. Vends-la, vends-la, vends-la… Contrairement à toi, j’ai des principes".

En plus d’avoir comptabilisé plus de 2 millions de vues avec leur versions (face au 302 millions de Blackpink), ce sont d’excellents musiciens. Ils ne samplent pas en boucle la partie de violon, ils la jouent eux-mêmes, et avec virtuosité !