Ce chien-robot joue les critiques d’art à Madrid

Mais ces déjections sont loin d’être bonnes à jeter. Selon le magazine Beaux-Arts, qui a assisté le 7 juin dernier à la présentation officielle d’A.I.C.C.A, ses critiques d’art ne sont pas "si bêtes". Le street-artiste espagnol Grip Face aurait même été étonnamment surpris de ce que le canidé avait à dire à propos de sa toile "I am a victim of social labels" (2022). Une prouesse technique que l’on doit aux dizaines de milliers de connaissances qu’A.I.C.C.A a acquises grâce à la technique du "machine learning" et qui font de lui un toutou très bien élevé