Ce chat a parcouru 600 km pour rejoindre son ancien foyer

600 km, voilà le périple de Cocci, ce chat dont l'histoire fait le tour de la Toile. En juin 2021, il avait disparu quelques semaines après le déménagement de sa famille d'Ambly-sur-Meuse, dans l'Orne, à Ginai, en Normandie.

Alors que sa famille le croyait perdu, après un an, le chat a été retrouvé à une dizaine de kilomètres de son ancienne maison. "Quand j'ai vu les photos sur Cat Alert le 2 octobre, j'ai cliqué et j'ai dit : 'C'est elle !' ", se souvient sa propriétaire.

Après 13 mois d'errance, l'animal était maigre et plein de puces. Même son attitude a changé, et est devenue plus sauvage.