Ce casque de moto dispose d'un airbag intégré.

Ce concept a été réalisé en partenariat avec Autoliv, fabricant emblématique d'équipements de sécurité pour automobilistes. Aujourd'hui, l'entreprise suédoise s'efforce d'offrir aux autres usagers de la route utilisant une moto, un scooter, un vélo ou une trottinette électrique, des outils adaptés, à commencer par des airbags spécifiques.

Outre ce concept de casque mis en place avec Airoh, Autoliv travaille actuellement sur d'autres projets, comme un airbag placé à l'avant d'une trottinette et qui permettrait d'amortir un choc et d'éviter d'être éjecté de manière trop violente, ou bien encore la mise en place d'un airbag prêt à se déployer en cas de choc sur les scooters et les vélos, en complément de ceux portés par les conducteurs, qui existent déjà.