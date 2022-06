Ce capteur permettrait de détecter les pesticides dans les fruits et légumes en seulement quelques minutes.

Cette technique permettrait de détecter facilement la présence de pesticides dans les fruits et les légumes. Une manière rapide et efficace pour protéger la santé humaine de ces substances nocives mais également pour réduire les coûts d'un processus laborieux et compliqué à mettre en place, justement en partie à cause de son prix.

"L'utilisation des capteurs SERS dans des applications pratiques est entravée par des coûts de fabrication élevés dus à des procédés peu évolutifs, peu reproductibles d'un lot à l'autre, peu stables et uniformes", expliquent les chercheurs dans un article consacré à la description de leur technique.

La technique de ces scientifiques suédois consiste en fait à utiliser un nanocapteur SERS. Le dépôt d'aérosols à la flamme a été utilisé pour fabriquer rapidement des films de détection SERS.