Ce bracelet électronique qui colle à la peau : immersion avec ceux qui vivent enfermés différemment

L’agent du monitoring reste sans voix pendant quelques secondes. Il a pourtant 18 ans de carrière derrière lui. Il est 22h00 dans les bureaux de la Direction du centre de surveillance électronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’homme au bout du fil explique qu’il se dispute avec sa femme et ses enfants et que "ça ne va pas bien dans sa tête".

L’agent nous confie : "Quand on propose la surveillance électronique à quelqu’un, il doit se dire que c’est mieux que la prison. Il ne peut peut-être pas sortir mais il aura sa famille. Puisqu’il ne sera pas entre quatre murs. Pourtant oui, il est bien entre quatre murs. Jouer à la Playstation, ça marche une semaine, ça marche deux semaines, ça marche trois semaines... (…) Il y en a qui prennent le retour en prison comme une délivrance et qui se disent : ‘Je préfère la prison. Au moins, je suis tranquille. J’ai mes trois repas par jour. J’ai mon préau et on me fout la paix.’"