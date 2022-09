Ce Belge va-t-il égaler le record de participations d’affilée à Questions pour un Champion ?

"Jusqu’où ira-t-il, c’est très rare ce genre de parcours dans ce jeu", s’étonne Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un Champion sur France 3. Tellement rare qu’une seule candidate a fait mieux que lui dans toute l’histoire du célèbre jeu télé. Celui dont il est question ici c’est Nicolas, un jeune Belge qui a remporté 13 émissions d'affilée depuis le 12 septembre dernier. Un parcours rarement vu dans un jeu exigeant tant au niveau mental que physique.

N’essayez pas de le coller sur une question de géographie ou de botanique, il connaît tout – ou presque – sur tout. Il faut dire que Nicolas n’en est pas à son coup d’essai. Sa première participation, victorieuse, remonte à 2012. A l’époque, il choisit de partir après une seule victoire. Mais c’est pour mieux revenir quelques années plus tard, notamment lors d’une spéciale "langue française" qu’il remporte en 2018.

Tout commence donc cette fois-ci le 12 septembre, quand celui qui enseigne le français en Croatie élimine le champion en titre. Cinq émissions plus tard, Nicolas décroche la cagnotte. Celle-ci s’élève alors à 20.800 euros, une somme certes dérisoire quand on la compare aux montants offerts sur d’autres chaînes françaises.

Il y a quelques mois encore, il aurait dû s’arrêter là. Mais une règle introduite l’an dernier permet au candidat qui remporte la cagnotte de rester tant qu’il le souhaite. La cagnotte est acquise, chaque nouvelle victoire rapporte 500 euros supplémentaires au gagnant. En cas de défaite, il repartira avec les traditionnels Larousse offerts au perdants.

Une préparation "sur le temps long"

S’il l’emporte ce jeudi soir, Nicolas égalera le record de quatorze victoires détenu par une certaine Aude depuis mai 2021. Pour y parvenir, le Belge originaire de Froidchapelle a mis toutes les chances de son côté et compare sa préparation à celle d’un sportif avant une Olympiade. La production impose un break de deux ans entre chaque participation. Depuis Zagreb où il vit, il a donc mis ce temps à profit pour se préparer. Et pas à moitié.

"La dernière fois, j’avais perdu au Super Champion au premier face-à-face, donc pas en finale. J’avais senti qu’il me manquait un niveau pour aller plus loin. J’avais deux ans devant moi, je me suis dit que j’allais me préparer sur le temps long", nous raconte-t-il.

Habitué de l’émission et féru de culture générale, le jeune homme qui a récemment publié son premier roman cible les thèmes les plus courants. Grâce à Anki, un logiciel open source qui permet de créer des sortes de fiches virtuelles, il se teste tous les jours et sort de sa zone de confort. "La culture générale n’est pas universelle. Questions pour un champion, c’est très franco-français. Je me suis intéressé au sport français même si ça ne m’intéressait pas."