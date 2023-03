Ce bébé qui chante "Thunderstruck" d'AC/DC fait craquer les internautes

Ce bébé nommé Ryan est devenu une véritable sensation sur les réseaux avant même de pouvoir parler.

Quand on est fan d'un groupe, on a forcément envie de transmettre cette passion à sa progéniture. Et autant commencer dès le plus jeune âge.

C'est certainement ce qu'a dû se dire Matt MacMillan, un habitant du New Jersey aux États-Unis. Pendant un an, il a compilé pas moins de 83 enregistrements de son fils faisant des gazouillis de bébé et il les a réarrangés pour reproduire le classique 'Thunderstruck' d'AC/DC."

Un énorme travail et un défi bien décalé qu'il a accompagné d'un montage vidéo fort dynamique.