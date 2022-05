Ce batteur reprend TOUS les titres d'Iron Maiden dans un énorme medley

Un nombre impressionnant de 160 chansons jouées parfaitement.

Le batteur et YouTubeur David Winter vient de sortir son medley de 36 minutes joué à la batterie dans lequel il reprend chaque morceau d'Iron Maiden figurant sur un album studio (David Winter précise dans la description qu'il s'agit des "morceaux présents sur les albums britanniques originaux. ça ne comprend donc pas les sorties internationales alternatives, les rééditions, les bonus, les faces B ou ou les démos").

Le musicien souligne que la création de ce medley lui a pris environ sept ans et le résultat de ce travail titanesque est à découvrir ci-dessous :

"J'ai cette idée en tête depuis plus de 7 ans." a déclaré David Winter. "J'ai reconstitué ce medley 3 fois. Sans exagération, j'ai facilement consacré au moins 1 000 heures de travail à ce projet. Cela m'a demandé d'innombrables heures de pré-planification, de production, d'enregistrement et d'édition."

"Ceci est mon hommage. Merci à Iron Maiden et Nicko McBrain. C'est le plus grand, le meilleur et le plus important projet que j'aie jamais mis en place. Il est très peu probable que je fasse jamais quelque chose de mieux, et je ne ferai certainement rien de plus important."

"J'adore Iron Maiden depuis aussi longtemps que je me souvienne. Nicko a façonné mon jeu plus que tout autre batteur. Il est mon héros derrière les futs depuis que j'ai regardé "Flight 666" pour la première fois à l'âge de 9 ans. Je me souviens avoir été époustouflé par tout ce que je voyais et entendais."

