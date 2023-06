D'une manière générale, Hurtigruten souhaite à l'avenir transformer durablement sa flotte et utiliser des navires plus petits et construits sur mesure, qui laissent une empreinte carbone neutre. Ce projet, baptisé "Sea Zero", réunit un consortium de douze partenaires maritimes ainsi que l'institut de recherche SINTEF. Il a comme objectif d'aboutir à des traversées sans la moindre émission de carbone dans l'air.

Ces bateaux seront électriques et équipés de batteries qui se rechargeront au port. Mais leur plus grand défi sera leurs voiles rétractables composées d'un total de 1500 m² de panneaux solaires. Hurtigruten promet également des hélices contrarotatives et des propulseurs rétractables. Détail amusant, le niveau des batteries sera affiché sur les côtés extérieurs du navire.