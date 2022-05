Ce 4 mai, Tipik fête la journée mondiale de la saga Star Wars !

Tous les matins de la semaine, de 6h à 9h, Marco, Lara et François vous réveillent dans la bonne humeur. C'est le Réveil de Tipik !



Cette semaine on célèbre quelque chose d'un peu particulier, puisque le 4 mai est jugé comme un jour de fête par de nombreux fans de Star Wars et ceux-ci profitent de l'occasion pour célébrer les films de la série ainsi que sa culture.

La date a été choisie à la suite d'un calembour fait avec une phrase célèbre du film. Ainsi, Que la Force soit avec vous, qui se prononce May the Force be with you en anglais, a été changée par May the fourth be with you (" Que le 4 mai soit avec vous ").



A cette occasion, notre partenaire Dreamland Jemappes vous offre des packs remplis de produits de la saga culte !



Mais restez attentif toute la journée, d'autres surprises Star Wars vous attendent !