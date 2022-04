Ce 30 avril, c’est la journée internationale du jazz

L'ambition de cette journée est de sensibiliser le monde aux vertus de la musique Jazz comme un outil pédagogique et comme un moteur d'empathie, de dialogue et de coopération entre les peuples. A l'occasion de cette journée, de nombreux gouvernements, organisations de la société civile, établissements et citoyens de tous pays unissent leurs efforts afin de promouvoir la musique, et plus généralement sa contribution à la construction de sociétés inclusives.

Le Jazz n'est pas qu'une musique, c'est une façon de vivre, une façon d'être et de penser (Nina Simone)

L'histoire du Jazz s'inscrit dans celle des combats pour la dignité humaine, la démocratie et les droits civiques. Le Jazz a donné son rythme et sa force aux luttes contre les discriminations et le racisme. L'UNESCO croit dans le pouvoir du Jazz comme force de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle et c'est pourquoi en Novembre 2011, la conférence générale de l'UNESCO a proclamé le 30 avril "Journée internationale du Jazz".

Dans l’émission "Carpe Diem", Musiq3 proposait ce samedi 30 avril 2022 une matinée spéciale consacrée au jazz. Brigitte Mahaux, en duo avec Laurent Graulus recevaient un duo de guitaristes : Fabien Degryse et Pierre Gillet. Ils évoquaient la passion du jazz en proposant également et en direct, des standards du jazz et des compositions personnelles.