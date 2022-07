Ce 21 juillet, la Belgique est à l’honneur à Lille

Ce 21 juillet, dans la ville de Lille, les couleurs nationales de la Belgique sont affichées un peu partout. Dégustation, animation musicale, les commerçants se sont mis à l’accent belge. Tout est fait pour que les Belges se sentent bien aujourd’hui dans cette ville du Nord. Et on peut en rencontrer à tous les coins de rue. Il leur suffit parfois de rouler quelques dizaines de kilomètres pour s’y rendre. "On se sent en Belgique à Lille", confirme cette passante. Une centaine de commerçants lillois participent à cette opération de séduction. Des kits belges ont été distribués.

Beaucoup de Belges se rendent dans les établissements lillois, explique Amélie, vendeuse dans une boulangerie. Le 14 juillet des Français viennent en Belgique où les commerces sont ouverts, pourquoi les Belges n’en feraient pas de même en France le 21 juillet ? Il n’y a pas de raison de culpabiliser, selon cette femme.

A Lille, 14% des touristes étrangers sont belges, ils représentent la première nationalité en termes de tourisme. "C’est nos cousins, c’est nos voisins", selon Cyril Zauderna, chargé des partenariats à Hello Lille. "Nous voulons montrer qu’à Lille on sait accueillir".

Lille restera aux couleurs belges jusqu’à la fin du week-end.