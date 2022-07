Ce 20 juillet, on célèbre la journée mondiale des échecs

Ce sont sans doute deux des parties d’échecs les plus connues au monde : dans la deuxième moitié des années 90, le projet Deep Blue oppose le champion du monde russe Garry Kasparov à un ordinateur supercalculateur. La première rencontre se déroule du 10 au 17 février 1996 et se solde par une victoire de Kasparov 4-2. Le second duel a lieu quelques mois plus tard entre le 3 et le 11 mai 1997 et voit, pour la première fois de l’histoire, la machine prendre le dessus sur l’humain (3,5-2,5).

Entre les deux parties, les concepteurs du projet ont considérablement amélioré l’ordinateur. Haut de 1m80 pour un poids de 1,4 tonne, il fallait vingt personnes pour le faire fonctionner. Capable de calculer près de 200 millions de positions par seconde, la machine pouvait se projeter assez loin dans la partie afin de déterminer le meilleur coup à jouer et quelle pièce il fallait déplacer.

Cela marquera un tournant dans l’histoire des échecs et un grand pas dans les recherches sur l’intelligence artificielle. Cette défaite affectera particulièrement celui que l’on surnomme l’Ogre de Bakou qui voudra prendre sa revanche en 2003 mais ses deux duels face aux ordinateurs se termineront sur des matchs nuls.