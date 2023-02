Ce 1er mars, la Wallonie revoit de nombreuses règles concernant la vente de chiens et chats

Demain, 1er mars, les règles vont changer en Wallonie pour les refuges et les élevages d’animaux de compagnie. Les conditions d’agrément vont devenir plus drastiques pour les élevages de chiens et de chats. C’est une petite révolution. Alors, concrètement, quels sont les changements attendus ?

Ce mercredi 1er mars, un arrêté du gouvernement wallon va changer un tas de règles relatives aux conditions d’agrément des établissements pour animaux, comme les pensions, les élevages, les commerces). L’arrêté modifie également la façon dont la détention et le commerce de ces animaux peut s’effectuer. On résume parfois ces changements à la fin des "usines à chiots", vous savez ces établissements véreux qui vendent tout un tas de types de chiens différents, présentés comme belges, alors qu’ils viennent d’Europe de l’Est. Des chiots souvent malades. Plusieurs milliers de chiens sont concernés chaque année en Wallonie. Cet arrêté doit pouvoir, en tout cas d’un point de vue réglementaire, stopper ce type de pratique.

On précise que l’interdiction de vente d’animaux provenant de l’étranger entre en vigueur non pas demain, mais au 1er juillet 2023. Actuellement, il est possible pour un commerçant de vendre un animal qui vient d’ailleurs, l’étranger ou un autre éleveur situé en Wallonie. Cet été, pour pouvoir vendre un animal, il faudra l’avoir élevé soi-même : c’est un changement très significatif. Vous vous demandez peut-être qu’est-ce qui change demain ?

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus, extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.