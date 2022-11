"CD is the new vinyl !" Vraiment ?

Increvable et sur le retour, CD face au vinyle fait l’objet de foires d’empoigne chez les audiophiles, en IRL et sur les réseaux sociaux. Les défenseurs des 33 et 45 tours avancent un son plus chaud et analogue. Mais dans l’autre camp, certains soutiennent que leur plage dynamique (l’écart entre le son reproductible le plus faible et le plus fort) est plus large sur CD que sur vinyles, ce qui en pratique permet de reproduire avec plus de fidélité les variations sonores d’un morceau. " Tiens, t’as acheté leur album sur vinyle, pas sur CD ? ".