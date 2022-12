Caviar ou foie gras pour Noël : privilégiez les produits belges et français !

Caviar ou foie gras pour le réveillon, privilégions les productions locales, belges et françaises.

Saviez-vous que le Belge est le second plus gros consommateur au monde de foie gras? Se sont probablement nos voisins français qui ont déteint sur nous et nos habitudes alimentaires.

Les producteurs français, essentiellement installés le long de la Garonne en Aquitaine, revendiquent, avec 43 tonnes de caviar produites en 2019, la troisième place mondiale derrière la Chine et l’Italie. Ils poussent les consommateurs à choisir des œufs d’esturgeon français pour les repas de fête et déplorent que 40% du caviar consommé soit chinois.

Les producteurs de foie gras réalisent 70% de leurs volumes de vente annuels durant le mois de décembre, même si cette année, il risque d'y avoir pénurie en raison de la grippe aviaire qui a sévit partout en Europe.