Cavendish sort du silence 5 jours après son abandon : "J'ai été absolument renversé par l'amour et le soutien reçus"

Il était l'une des attractions du Tour 2023. Mark Cavendish s'était aligné avec l'objectif d'aller chercher une victoire d'étape, décrocher le bouquet qui lui permettrait de rentrer dans l'histoire du Tour de France en signant un 35e succès, soit un de plus qu'Eddy Merckx. Mais le rêve s'est fracassé le 8 juillet dernier, entre Libourne et Limoges, après une chute à 60km de l’arrivée dans la 8e étape, au lendemain d'une 2e place encourageante.

Cinq jours plus tard, le Britannique est sorti de son silence pour donner de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. "La clavicule droite est fracturée" explique le coureur de 38 ans. "Je viens juste de sortir de la salle d'opération. Cela prendra un peu plus de temps que d'habitude pour se remettre, car j'avais encore des vis présentes suite à une précédente blessure. Mais on parle de quelques semaines donc je suis heureux."

Il a aussi tenu à remercier les nombreuses marques de soutien qu'il a reçues depuis 5 jours. "J'ai été absolument renversé par l'amour et le soutien de tout le monde. Fans, collègues, amis de la famille. Merci beaucoup à vous. Ça n'a évidemment pas été la façon idéale de finir le Tour, mais ça fait partie de la beauté et de la brutalité du cyclisme ! Mais je me suis senti incroyablement soutenu grâce à vous tous. Ma famille Astana me manque, mais je les encourage tous les jours, et je le ferai jusqu'à Paris."