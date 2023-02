Cavendish rêve de détrôner Merckx sur le Tour, Netflix veut en faire un documentaire

Depuis quelques années, le monde du vélo a ouvert ses portes aux documentaires. Après Movistar, Jumbo-Visma, c’est l’équipe Astana de Mark Cavendish, qui devrait être au cœur d’un nouveau documentaire produit par Netflix.

Le "Cav", au bord du gouffre fin 2020, avait été relancé par Patrick Lefevere, avant de réaliser un retour triomphal sur le Tour de France 2021. Le sprinteur anglais avait claqué 4 victoires sur le Tour, égalant le record de victoire d’Eddy Merckx sur la grande boucle.

L’an dernier Quickstep n’avait pas aligné Cavendish sur le Tour et le contrat du coureur britannique n’a pas été prolongé chez Soudal-Quickstep. Cet hiver, le coureur de 37 ans est passé chez Astana. Alexandre Vinokourov, le patron de l’équipe kazakh fera de MArk Cavendish une priorité absolue sur le Tour. Il sait que son équipe prendre une autre dimension si c’est elle qui offre le record de victoire sur le Tour au sprinteur.

Mark Cavendish est heureux de pouvoir compter sur la confiance de Vinokourov : "Quand j’étais chez Bahrain mais aussi chez Quick-Step, je n’avais pas pu me préparer pour le Tour de France. (Ndlr : en 2021 Cavendish avait remplacé Sam Bennett au pied levé, à quelques jours du grand départ). C’est la première fois que je peux me fixer un objectif et travailler dans ce sens. Je sens que je n’ai plus à faire mes preuves", a déclaré le sprinteur, aux 161 victoires professionnelles.