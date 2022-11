Cavallini surprend le gardien japonais d'une panenka et offre la victoire au Canada

Le Canada affrontait le Japon en guise de répétition générale avant le début de la Coupe du monde 2022. Tout avait bien commencé pour les coéquipiers d'Ayase Ueda (Cercle Bruges) qui est monté au jeu. Les Samouraïs Bleus ouvraient le score à la neuvième minute par l'intermédiaire de Yuki Soma. Le Canada égalisait douze minutes plus tard via Steven Vitória. Mais ce n'était pas tout puisque les Canucks arrachaient la victoire dans le temps additionnel d'une façon surprenante.

Alors que le Canada héritait d'un pénalty, Lucas Cavallini prit ses responsabilités et tenta une panenka. Le gardien japonais, surpris, semblait tout de même pouvoir s'emparer du ballon grâce à un réflexe, mais même en s'y prenant à trois reprises, le ballon franchit finalement la ligne. Un but quelque peu gag, mais qui offre donc la victoire au Canada dans sa seule et unique rencontre de préparation avant de débuter le Mondial face aux Diables Rouges le 23 novembre.

Les deux autres équipes qui composent le groupe F sont, pour rappel, le Maroc et la Croatie. Le Japon a été versé dans le groupe E et aura fort à faire en compagnie de l'Espagne, l'Allemagne et du Costa Rica.