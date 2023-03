Cavagna s’impose sur la première étape de la Semaine Coppi-Bartali, 14e victoire pour Soudal-Quick Step

Le Français Rémi Cavagna a remporté mardi à Riccione (Emilie-Romagne) la première des cinq étapes de la Semaine internationale Coppi et Bartali au terme d’une échappée en solo de plus de 30 kilomètres.

Le "TGV de Clermont-Ferrand", arrivé en Italie avec des ambitions pour le classement général, est parti en contre-attaque à plus d’une quarantaine de kilomètres de la ligne au moment où le peloton reprenait un groupe de cinq échappés.

Ce rouleur spécialiste des contre-la-montre a ensuite lâché le Belge Lennert Teugels et a résisté seul devant pour conserver un peu plus de 30 secondes d’avance à l’arrivée à Riccione, sur la côte Adriatique, sur son coéquipier suisse de Soudal-Quickstep Mauro Schmid (2e) et le Néerlandais Rick Pluimers (3e).