Causes, risque de pénurie, impact sur la facture: comprendre la flambée des prix du gaz et de l’électricité en 6 questions

5. Quels sont les bons gestes pour économiser ?

L’attention à la consommation et aux coûts est au centre des préoccupations du consommateur. Le CREG donnait déjà au mois d’août une série de conseils, résumés ici par notre rédaction. Pour le reste, Jérémy Wolf de Wikipower, met l’accent sur deux aspects : le premier concerne le type de tarification, fixe ou variable.

"Si on est sur un contrat à tarif fixe, a priori, pas de problème, mais je le dis avec des pincettes. Ensuite, il faut se pencher sur un deuxième aspect, qui est de savoir quelle est la durée du contrat. S’il va être renouvelé prochainement, malheureusement, il faudra se pencher sur des comparateurs de prix ou opter pour un achat groupé. Wikipower propose les deux. Étant donné qu'il n’a pas le choix, le consommateur va devoir renouveler son contrat, et il n’y a pas de miracle au niveau des tarifs actuels, il payera plus cher."

Selon ses estimations, les comparateurs permettent d’économiser entre 100 et 150 euros pour l’électricité. Pour électricité et gaz, on peut arriver jusqu’à 300 ou 350 euros.

Pour Jérémy Wolf, cela demande notamment une "éducation des personnes à décrypter leurs factures, à pouvoir la comparer correctement et bien vérifier quel tarif ils payent au kilowattheure, et surtout avoir le réflexe de challenger son fournisseur, que ce soit en changeant de contrat chez le même fournisseur ou chez un autre."

Au de-là de ces calculs, les deux experts conseillent aussi de limiter sa consommation d’énergie au travers une série de gestes plus simples, comme mieux régler le thermostat, par exemple. "Mais il faut aussi que les fournisseurs proposent des solutions qui permettent de diminuer structurellement la consommation énergétique, comme des solutions d’autoproduction, des panneaux solaires, la rénovation des systèmes de chauffage. Les fournisseurs sont de moins en moins des vendeurs de KW et de plus en plus des offreurs de solutions durables."