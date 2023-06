Cauchemar en finale de Ligue des Champions : Romelu Lukaku, le démon croate rôde encore quelque part

Ingrate, cette vie d’attaquant en football. Parce que peut-être encore plus qu’ailleurs, on est jugés sur des détails. Infimes, parfois dérisoires mais souvent aux conséquences démentielles. Ces détails qui peuvent vous propulser, en un éclair, au plus haut des cieux si la réussite vous sourit. Ces mêmes détails sur lesquels tout le monde se focalise si, un jour, la réussite se met à jouer avec vos nerfs. Presque de là à faire oublier tout ce que vous avez fait avant.

En finale de Ligue des Champions, Romelu Lukaku a vécu ce genre de non-match. De jour off, de cauchemar grandeur nature qui vient vous hanter au pire moment. Un peu comme ce match décisif face à la Croatie au Mondial l’hiver dernier, conférant à cette finale un triste air de déjà-vu.

Un mauvais rêve orchestré en quatre actes. Tous frustrants. Premier acte, la 56e minute. Romelu Lukaku monte au jeu et a une petite demi-heure pour faire parler la poudre. Sauf qu’à ce moment-là, l’Inter n’est pas encore mené. C’est 0-0 et on joue l’horloge à l’italienne. Tenter de tenir le plus longtemps possible. Lukaku court, défend, presse, mais offensivement, pour l’instant, c’est le néant.

Puis, très vite, le 2e acte. Rodri décapsule la rencontre et change radicalement le scénario du match. Mené, l’Inter n’a plus le choix. Il faut y aller. Bloc plus haut, volonté d’aller vers l’avant, courses en profondeur, les Nerazzurri se réveillent. Et le rôle de Lukaku évolue. Désormais, c’est lui le finisseur en chef. Le joueur censé sonner la révolte milanaise.