Cauchemar à bord d’un sous-marin nucléaire chinois : 55 marins seraient morts asphyxiés, dans le plus grand secret

Après l’impact, le 093-417 reste bloqué dans les profondeurs pendant plusieurs heures, luttant contre les dommages causés à ses systèmes de navigation. Lorsqu’il refait surface six heures plus tard, 55 corps sans vie sont retrouvés dans le bâtiment : 22 officiers, 7 élèves officiers, 9 quartiers-maîtres et 17 matelots. Le colonel Xue Yong-Peng, commandant du sous-marin, et ses hommes auraient été victimes du système de purification de l’oxygène, lui aussi endommagé, qui aurait lentement empoisonné les 55 membres d’équipage.

Le 21 août dernier, au sommet des Brics, Xi Jinping avait précipitamment et sans explication annulé une réunion. Avait-il été informé de l’accident par l’Etat-major de l’Armée populaire de libération ? Le mystère persiste mais les langues commencent à se délier.