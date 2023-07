Cattaneo et Cerny prolongent chez Soudal Quick-Step jusqu’en 2025

L’Italien Mattia Cattaneo et le Tchèque Josef Cerny ont prolongé leur contrat avec Soudal Quick-Step jusqu’en 2025, a annoncé l’équipe cycliste belge du WorldTour.

Mattia Cattaneo, 32 ans, a rejoint le 'Wolfpack' en 2020 en provenance de l’équipe italienne Androno Giocattoli-Sidermec. Il avait commencé sa carrière professionnelle chez Lampre-Merida en 2013. Sous le maillot de Quick-Step, il a terminé 2e de la 9e étape du Tour de France 2021 et 2e aussi des championnats d’Italie du contre-la-montre cette année derrière Filippo Ganna.

"Mattia est un coureur important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de ses services pour les deux prochaines années", a déclaré Patrick Lefevere, manager de Soudal Quick-Step. "Il est un solide grimpeur et possède une belle pointe de vitesse sur la plaine. Il peut offrir beaucoup dans différents scénarios et c’est fantastique d’avoir trouvé un accord avec lui."