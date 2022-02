Cats On Trees : "On n’avait encore jamais travaillé seul sur un morceau"

Toute la réalisation s’est même très bien agencée avec le confinement. Les Cats On Trees ont bénéficié de l’expertise du producteur Liam Howe, connu pour avoir réalisé le premier album de Lana Del Rey, et de l’ingé-son Mark Stent, qui a collaboré avec les plus grandes stars de la musique populaire.

Nina Goern révèle comment elle et Yohan sont entrés en contact avec ces deux architectes britanniques du son. "On a envoyé des bouteilles à la mer. Tant pis si personne ne nous répond. Cela signifierait qu’on doit le faire tout seul. On a proposé à Liam Howe et on n’a pas eu de réponse. On a donc avancé seuls pendant des mois. En fin de création, il a dû ouvrir ses mails indésirables et tomber sur nous. Il nous a écoutés et s’est dit qu’il avait vraiment envie de bosser avec nous. Il nous a appelés et nous a dit : 'Vous êtes les Cardigans français, (NDLR : groupe de rock suédois populaire dans les années 90 avec deux tubes, Lovefool et My Favourite Game) je veux travailler avec vous'. C’était un grand honneur et il est arrivé en fin de création apporter sa touche pop anglaise, c’était extraordinaire" relate l’artiste toulousaine.

"On ne pouvait pas se voir, on aurait adoré aller en Angleterre mais ce n’était pas possible, et travailler chacun derrière un ordinateur nous mettait finalement d’égal à égal et c’était très intéressant comme démarche" ajoute-t-elle.