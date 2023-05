Cathy Immelen vous conseille "Alice, Darling", drame psychologique au sein d'une relation malsaine

Après la série de comédies des vacances de Pâques, l'heure est cette fois-ci aux drames dans les sorties ciné de la semaine. Pour le 8/9, Cathy Immelen recommande particulièrement le film Alice, Darling, qui traite de manière réaliste la violence psychologique dans un couple.

Tête d'affiche du film, Anna Kendrick est une actrice très populaire aux États-Unis mais un peu moins connue chez nous. On l'a vue notamment aux côtés de George Clooney dans In the air, et aussi dans la saga des Pitch perfect ou encore la saga Twilight.

Dans Alice Darling, elle incarne une femme prisonnière de son couple, dans lequel son partenaire lui fait subir de façon insidieuse une violence psychologique permanente sans qu'elle ne s'en rende compte.

Sans le dire explicitement, le film arrive très bien à montrer qu'elle n'est pas bien dans sa peau, comme on le comprend grâce à de nombreux signes physiques : mise sous pression, obsédée jusqu'à en vomir par l'idée de vouloir être parfaite pour son conjoint, elle a peur de devenir trop grosse, compte ses calories, triture ses cheveux et les arrache…