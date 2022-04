“Coda” est un remake américain du film français, la famille Bélier, “Bien bien plus réussi et bien bien plus émouvant” commente Cathy. C’est la première fois qu’un remake français remporte cette récompense.

" Si vous vous souvenez de la famille Bélier, il y avait quand même un côté fantaisie, comédie à la française, où on en fait un petit peu des caisses,… " commence la chroniqueuse aux côtés des animateurs du Réveil de Tipik.

" La version américaine, ils ont choisi ce parti pris de faire un film réaliste, beaucoup plus premier degré. C’est-à-dire qu’on a vraiment l’impression d’être dans le quotidien d’une famille sourde. Ce n’est pas enjolivé, il y a de l’humour, des quiproquos, des moments cocasses ". D’ailleurs, " Coda " est le premier long métrage porté essentiellement par des sourds à remporter ce beau trophée.

" Mais on est plus dans du cinéma indépendant et on se rend compte que ce n’est pas drôle du tout. Les scènes de repas par exemple, il n’y a pas une parole. Là où Louane commentait tout ce que ses parents faisaient pour prendre le spectateur par la main ", poursuit Cathy, " Ici il y a seulement des gens qui font beaucoup de bruits parce qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils en font".

L’intrigue est beaucoup plus forte : " Ils ont transposé l’histoire sur la côte Est Américaine, ils en ont fait une famille de pécheurs. Avec un métier assez difficile, un peu dangereux, un peu compliqué et le rôle de cette jeune femme est très important. Parce que, quand il y a des appels radios, ses parents ne peuvent pas répondre évidemment".