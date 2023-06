Cathy Immelen sera une voix française dans un des films les plus attendus de l'année

Journaliste et chroniqueuse, Cathy Immelen va endosser une nouvelle casquette : celle de doubleuse. Et pas pour n'importe quel film ! Elle prêtera sa voix à "Anna", l'un des personnages secondaires du tant attendu film "Barbie", dans lesquels jouent Margot Robbie et Ryan Gosling et qui sera dans nos salles à partir du 19 juillet.

Nos confrères de la DH ont annoncé la nouvelle ce matin. Elle leur a accordé une interview dans laquelle elle donne plus de détails sur cette opportunité. Tout serait parti d'une simple discussion au récent Festival de Cannes, où elle était pendant deux semaines. Elle y a interviewé les stars invitées et a pu découvrir de nouveaux films en avant-première.

Elle a eu l'occasion également de parler avec l'attaché de presse de Warner Bros Discovery et, au cours de la conversation, lui a confié qu'elle rêvait de faire du doublage. "Peu de temps après, elle m'a dit qu'un casting venait d'ouvrir pour le doublage du film Barbie, qu'elle avait parlé de mon souhait avec les responsable et qu'ils adoraient ma voix, ma personnalité et ce que je dégageais. Du coup, j'ai été choisie. C'est un cadeau sympathique !"

Ce week-end, elle se rendra chez Dubbing Brothers, l'entreprise française de doublage, pour prêter sa voix au personnage.