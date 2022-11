Cathy Immelen revient sur deux grandes prestations d’acteurs : Emma Thompson et José Garcia

Pour le spectateur, l’enjeu, tel un épisode de Columbo, n’est pas de découvrir un éventuel coupable mais de voir comment les personnages vont s’en sortir, ou pas. Le torrent suit avec talent la voie toute tracée de grands polars classiques à suspens. Que ce soit au niveau de la mise en scène ou du jeu des acteurs, la subtilité et la justesse sont au rendez-vous. José Garcia sort du lot, il excelle toujours dans le registre dramatique, la sobriété, la duplicité même, lui vont tellement bien. Il y a aussi un propos passionnant sur la notion de culpabilité et les dilemmes moraux qui en découlent. Le torrent, voilà un petit thriller français pas révolutionnaire mais bien ficelé et qui tient, toutes ses promesses.

La grande actrice Emma Thompson dans un rôle assez audacieux, la comédienne anglaise est à l’affiche de ''Good luck to you, Leo Grande'', qui sort également sous le titre français : ''Mes rendez-vous avec Leo''.

Emma Thompson incarne une prof d’éducation religieuse à la retraite, une veuve sans histoire qui n’a connu qu’un seul homme dans sa vie, son époux disparu deux ans plus tôt avec lequel elle n’avait pas une relation intime épanouissante. Elle n’est pas à l’aise avec son corps, elle ne se sent pas désirable mais elle prend son courage à deux mains : elle fait appel aux services d’un jeune escort boy, qu’elle va rencontrer régulièrement dans une chambre d’hôtel. Peu à peu, se noue entre eux une relation singulière faite de confidences réciproques et d’écoute attentive. Avec beaucoup de bienveillance, ce jeune homme va l’aider à se libérer sexuellement. ''Good luck to you Leo Grande'' prend la forme d’un huis clos composé de longues conversations entre les deux protagonistes. Avec beaucoup d’humour et de sensibilité, les discussions profondes entre ces deux solitaires permettent d’aborder de nombreux sujets tabous comme le plaisir féminin ou le quotidien des travailleurs du sexe.