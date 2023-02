Cathy Immelen recommande "Crazy Bear", un film déjanté avec un ours tueur

Avis aux amateurs d’humour gore et de sanguinolence. Dans le 8/9, Cathy Immelen nous présente le film Crazy Bear d’Elizabeth Banks, l’histoire d’un ours tueur et sous substances.

Le titre original est Cocaine Bear. Le film est inspiré d’une histoire vraie : en 1985, un ours a été retrouvé mort d’une overdose de cocaïne dans une forêt des États-Unis, suite au largage par des narcotrafiquants de 35 kilos de coke en sachets pour s’en débarrasser.

Pour le film, la réalisatrice imagine l’ours vivant mais camé, qui se met à attaquer tous les humains qu’il rencontre. Des tripes par ci, des bouts de jambes par là, du trash dans tous les sens, c’est gore et dégoûtant, mais c’est très drôle et complètement fou.