Cathy Immelen présente 2 comédies à ne pas manquer au cinéma

Un comédien raté se voit offrir le rôle de sa vie en incarnant au cinéma le super-héros : "Badman". Mais suite à un accident, il perd la mémoire et pense réellement être le justicier avec une dangereuse mission à accomplir…

Cette comédie française provient également d’une troupe d’humoristes qui s’est fait connaître à la télévision avec la Bande à Fifi. On y retrouve Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Elodie Fontan. L’humour du film est débile mais totalement assumé en alliant les vannes et le visuel.

Il est à noter que le film est court, moins d’1h30. Hyper rythmé, il ne plaira pas à tout le monde et bien que très drôle, Cathy déconseille de le voir en famille car on est dans de l’humour d’adultes, de type en dessous de la ceinture…