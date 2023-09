Cathy Immelen prend les rênes de Culture Club : "J’aime l’idée de dédramatiser la culture"

Si certains chroniqueurs étaient déjà présents l’année dernière, pour la plupart d’entre eux, ce sera une grande première : trois chroniqueurs alimenteront l’émission aux côtés de Cathy Immelen. Il s’agit de Thi Diem Quach, Alexis Hotton et Paul Mosseray. Lucile Poulain abordera la littérature et Julie Waseige les arts plastiques. Stanislas Ide s’occupera quant à lui du cinéma et Kamal Messaoudi de tout ce qui touche à la culture geek. Enfin, Maxi, Lara Bellerose, Marie Frankinet et Valentine Jongen se répartiront la thématique musicale pour nous en mettre plein les oreilles.