Cathy Immelen, Madame Cinéma de la RTBF, larguera les amarres en compagnie de Fanny ce vendredi !

Cathy Immelen, la Madame cinéma de la RTBF, souriante, spontanée, chaleureuse, sera la prochaine invitée à monter à bord de la péniche " Stoemp, Pèkèt " dans la jolie ville de Namur !

Originaire de Jemeppe-sur-Meuse, Cathy a grandi en cité ouvrière, où on parlait wallon et italien, ce qui donnait un savoureux mélange…

Elle viendra avec une valise contenant des souvenirs très touchants !

Elle aura également la visite à bord d’un grand nom de la RTBF qui a compté beaucoup pour elle et qui lui a été de bons conseils !

Tout au long de l’émission, on retrouvera évidemment, la rawette de Pierre Ligot, " Ici, on dit ainsi " et les expressions de chez nous.

Cathy qui n’est pas une grande fan de folklore, changera-t-elle d’avis grâce à

Freddy Tougaux et sa " Machine à remonter le folklore " ?

Freddy est allé à la rencontre des Porais de Tilff !

Sans oublier les enfants pour une leçon de patois, direction la Picardie !

Et pour terminer, le groupe Mister Cover reprendra un tube de l’été, revisité tout spécialement pour la belle Liégeoise !

Souvenirs, émotion et bonne humeur seront au rendez-vous le vendredi 12

août sur la Une dès 20H15 ou sur RTBF Auvio.