Cathy Immelen et Bon-week-end

Pour Cathy Immelen, journaliste cinéma à la RTBF, l'émission qui arrive en tête de son palmarès personnel, c'est Bon week-end. Le programme était diffusé tous les vendredis soirs, de 1992 à 1998, dans un décor de bistrot et sous l’œil amusé de Bernard Faure. Et c'est ensuite avec Olivier Lejeune que les téléspectateurs retrouvaient Mme Gertrude et son petit-fils, Chris, interprétés par Stéphane Steeman et Bernard Perpète. Un moment incontournable de bonne humeur et de fous rires qui permettait de bien entamer le week-end. Très populaire, Bon week-end a même été longtemps l'émission de divertissement la plus regardée en Belgique francophone. Et pour cause, à côté de comiques incontournables comme Stéphane Steeman et Bernard Perpete, beaucoup des humoristes que nous aimons aujourd'hui ont débutés là : Anne Roumanoff, François Pirette, Momo alias Pierre Aucaigne, Marc Herman, Eric Thomas ainsi qu'André Valardy.