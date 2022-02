Cathy Immelen donne son avis sur "Un autre monde" avec Vincent Lindon

Adapté du bouquin "Maigret et la jeune morte", publiée en 54, l’histoire de cette version cinéma est très différente de celle du livre. Dans l’approche, une place très importante est donnée au personnage qui est rendu plus mélancolique. Incarné par Depardieu, il reflète la force tranquille du personnage mais pas la sobriété et le charme de base, c’est un Maigret sentimental…

De plus, le peu d’efforts sur les décors et les reconstitutions historiques sommaires rendent le film un peu ennuyeux. "C’est un téléfilm de luxe qui ronronne mais qui fera peut-être plaisir aux nostalgiques, amateurs d’ambiances rétro", conclut Cathy.