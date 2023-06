Cathy Immelen dévoile les coulisses du Festival de Cannes dans le Réveil de Tipik

Pendant deux semaines, Cathy Immelen était au Festival de Cannes pour interviewer les stars invitées et découvrir de nouveaux films en avant-première. De retour dans le Réveil de Tipik, elle dévoile les coulisses du festival à Marco, Lara, François et Audrey.

Déjà, Cathy met les choses au clair : elle n’a pas fait la fête, à part le dernier soir avec des collègues belges. "De un je n’avais pas le temps et de deux, on projetait des films le soir auxquels on devait assister", explique-t-elle, avant de révéler : "Je pense qu’en 20 ans de festival de Cannes, j’ai dû aller à même pas 5 grosses fêtes".

Cette réalité est bien différente de ce qu’imaginait l’équipe du Réveil de Tipik. Cathy les rassure, elle a quand même vécu des super moments. Elle a interviewé Jude Law et Virginie Efira, a revu un très ému Harrison Ford et a même découvert que Pierre Niney était à moitié belge. Sa tenue l’a marqué presque autant que sa révélation : il était en pyjama pour faire l’interview.

Voilà autre chose pour lequel le festival est réputé : les tenues. "Quand tu vois des femmes à 11h du matin ou à 15h, à moitié à poil, dans des robes à paillettes avec des talons de 12 cm… Surtout quand il fait chaud, tu ne peux pas t’empêcher de penser qu’elles doivent bien suer".