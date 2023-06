Cathy Immelen dévoile les coulisses du doublage du film "Barbie" : "Le niveau de sécurité est dingue"

La madame cinéma de la RTBF, Cathy Immelen, s’est rendue à Paris pour doubler l’une des voix du film le plus attendu de cet été : "Barbie" avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Dans Le 8/9, elle nous confie les coulisses de cette première expérience.

Alors qu’on apprenait il y a peu comment notre chroniqueuse a décroché cette opportunité, Cathy Immelen nous dévoile les premiers détails – ceux qu’elle a le droit de révéler – du doublage du personnage d’Anna.

Il faut savoir que comme c’est une grosse sortie, il y a un niveau de sécurité dingue.

Elle détaille : "Il faut de la reconnaissance rétinienne pour entrer dans le studio. On est surveillé par quelqu’un de chez Warner qui est là tout le temps. On ne voit pas toutes les scènes du film, elles sont en noir et blanc, elles sont floutées pour ne pas qu’on sache ce qu’il se passe et j’ai dû signer un nombre incalculable de papiers. Je ne peux pas vous dire ce que je dis, ce qu’il se passe dans le film, je ne peux pas dire plein de choses alors que j’ai croisé des gens connus qui faisaient des voix aussi."

La partie la plus difficile ? Ne pas entendre les voix et intonations des autres personnages à qui elle donne la réplique : "Là où j’ai été étonnée, c’est la difficulté technique de l’exercice parce que ça ressemble à un karaoké, on a un grand écran devant nous avec la scène qui défile et en dessous les textes par ligne, mais avec les lignes de tout le monde."