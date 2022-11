Cathy Guetta avait évoqué son divorce au magazine Elle en 2018 : "Notre divorce m’a anéantie, j’ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j’ai eu l’impression que ma vie s’était arrêtée net. Et pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l’arrêt, notre couple et nos activités étaient si liées".

Pour le moment, David Guetta n'a pas répondu publiquement à son ex femme Cathy Guetta mais nul doute que cela l'aura forcément touché.