Cathy et Ivan se retrouvent prisonniers dans l'Escape Show. Mais qui en veut à nos animateurs ?

Pendant 2 saisons, Cathy et Ivan ont pris un malin plaisir a enfermer des personnalités dans des "escape game". Pour cet épisode "Best of", ce sont eux qui vont se retrouver prisonnier! Mais qui est derrière ce mauvais tour? Qui leur en voudrait et pourquoi? Réussiront-ils comme nos candidats à sortir de cet escape en moins d'une heure ?

Pour se faire, ils devront à leur tour résoudre des énigmes, trouvez les clés et les codes qui leur permettront de sortir à temps!

Une aventure qui nous permettra de revivre les meilleurs moments des deux saisons de l'Escape Show! Des séquences qui vous feront rire, mais aussi frissonner!

Et puis, qui dit Best of, dit aussi séquences inédites! Ce mercredi soir, vous découvrirez aussi les coulisses de cette émission et ses secrets de fabrication.