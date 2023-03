Catherine Fonck dénonce le manque d’ambition du plan alcool et parle de "mesurekes"

Ce sont des combats que l’on doit oser mener, même si ce n’est pas nécessairement sexy

Catherine Fonck analyse la composition actuelle des ministres de la Santé. Sur les 9, il y a 4 Ecolo, 3 PS : "Alors, je ne comprends pas. Si les ministres de la Santé, s’étaient tous levés ensemble en disant 'allez, maintenant on y va fort et on impose cela à nos gouvernements. On a la force politique nécessaire''.

Elle reconnaît cependant que le consensus est compliqué avec "beaucoup trop" de ministres de la Santé. "Mais pour moi c’est un écran de fumée."

Selon elle, ses propos ne sont pas "tellement sexy sur le plan électoral". Elle peut donc imaginer du côté des ministres et à un an des élections : "dans leurs partis respectifs : 'on leur a dit, pas très sexy parler de tout ça'". Or, les questions liées à l’alcool sont fondamentales par rapport à la santé et surtout concernant les jeunes. "Ce sont des combats que l’on doit oser mener, même si ce n’est pas nécessairement sexy."