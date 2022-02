Catherine Deneuve: un château pour une reine…

Catherine Deneuve… Une grande dame du cinéma français, une immense actrice qui a pourtant refusé de jouer une James Bond girl dans Au service secret de Sa Majesté, avec John Lazenby… On ne compte plus les films qui ont contribué à bâtir sa gloire… Les Demoiselles de Rochefort, Le Sauvage, La Cité des dangers, Le Dernier métro, L’Africain, Les Prédateurs, Indochine, Dancer in the Dark, Potiche, Le tout nouveau Testament… Certains de ses rôles ont peut-être contribué à cultiver sa stature " royale " : Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, Mayerling, Peau d’âne, Palais royal !, La Vie de Château…