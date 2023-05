Catherine Deneuve à Molenbeek dans "Habib, la grande aventure", le nouveau film de Benoît Mariage

Le réalisateur des Convoyeurs attendent, Benoît Mariage, est de retour avec cette comédie dont l'apparente légèreté fait place au questionnement d'identité d'un jeune belge d'origine maghrébine en quête d'une carrière au cinéma et de sa place à trouver dans la société. Avec, en toile de fond, Mariage qui se moque gentiment du milieu du cinéma.

Le pitch: "Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n’enchaîne que des rôles sans envergure. Sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu’au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C’est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes…".

Issu d'une famille d'immigrés marocains vivant à Molenbeek, Habib, incarné par Bastien Ughetto, n'est pas sans nous rappeler Vincent Lacoste par son apparence maladroite, naïve et nonchalante. Le jeune garçon enchaîne les petits rôles d' "Arabe de service" jusqu'à décrocher celui de François d'Assise au Théâtre National. Comment annoncer à sa famille qu'il va endosser un costume d'une autre foi?

Mais un autre rôle dégoté au cinéma va peut-être changer la donne: celui de gigolo avec Catherine Deneuve dans son propre rôle! Une apparition certes brève et particulière pour Habib, mais qui pourrait réconcilier sa famille avec son métier. Et les élus locaux chargeront Habib de ramener la star dans la commune pour rehausser l'image de Molenbeek! On aurait aimé voir davantage l'iconique et bienveillante Deneuve même si le rôle-titre joué par Bastien Ughetto est remarquable.

25x2 places sont à remporter avec La Trois pour cette avant-première qui aura lieu à Bruxelles le 1er juin. Jouez ci-dessous pour tenter de gagner vos entrées.