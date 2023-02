Catherine de Médicis : une empoisonneuse et despote ou une reine dévouée à son peuple ?

Le 5 janvier 1589, au château de Blois dans la Loire, Catherine de Médicis meurt entourée des siens, mais accablée par l’effondrement de sa famille et de sa politique. Elle laissera une image controversée. Une réputation plutôt sombre, tourmentée et sans doute aussi injuste.

Catherine de Médicis, d’abord reine de France, ensuite régente : on l'appelle la veuve noire. Cette femme à la réputation machiavélique était-elle vraiment la plus grande empoisonneuse du XVIe siècle ?

En 1589, elle laisse derrière elle son pays d’adoption rongé par la guerre civile. Elle n’aura pourtant pas ménagé ses efforts pour parvenir à la paix. Mais, le destin de cette reine qui souffrait de sa réputation n’était-il pas écrit d’avance ?

En pleine période de guerres de religion, dans une France tiraillée entre foi catholique et protestantisme, Catherine de Médicis a notamment été spectatrice du massacre de la Saint-Barthélemy, qui a décimé les rangs Huguenots. Un événement sanglant dont on lui a souvent imputé la responsabilité. Mais était-elle une reine despotique ou plutôt une régente soucieuse de l'unité de son royaume ? De sa supposée haine envers Diane de Poitiers aux massacres qui ont entaché son règne et la rumeur sur son utilisation du poison, L'Heure H tente de dresser un portrait plus authentique de cette Italienne, épouse d'Henri II. Ternie par l'historiographie elle-même jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, Catherine de Médicis a gouverné la France, en tentant de garder une union nationale et de faire preuve de tolérance envers les protestants.