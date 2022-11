Catherine crée Demain, l’épicerie des consomm’acteurs à Spa

Demain est une épicerie qui propose de faire ses courses de manière plus respectueuse de notre planète. "Ici, on amène ses contenants, on les pèse à l’entrée, puis on vaque à ses courses. Lors du passage en caisse, on pèse le tout et on retire le poids du bocal. Et le tour est joué ! Les consomm’acteurs rentrent chez eux sans le moindre morceau de plastique à jeter."



Demain propose une très large gamme de produits alimentaires, dont des fromages régionaux à la découpe absolument délicieux ! Et ce n’est pas tout. "Nous avons tous les produits nécessaires à l’entretien de la maison. Mais aussi des produits d’hygiène et cosmétiques, comme des brosses à dents en bambou, des crèmes visage, des shampoings, etc."