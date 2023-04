Catherine Corsini sera bien en compétition à Cannes

La cinéaste Catherine Corsini et sa productrice Elisabeth Perez ont remercié mardi le Festival de Cannes d’avoir maintenu leur film "Le Retour" en sélection officielle, démentant des soupçons de harcèlement et d’irrégularités concernant une scène explicitement sexuelle mais simulée, impliquant une actrice de moins de 16 ans.

Leur communiqué comprend un témoignage de la jeune comédienne, Esther Gohourou, qui avait 15 ans et demi lors du tournage, et qui déclare vouloir "mettre fin à cette histoire" en précisant avoir refusé, comme son partenaire de 17 ans, des doublures et un coach d’intimité proposé par la cinéaste. "On savait ce qu’on allait devoir tourner, qu’on ne verrait que les visages et qu’on n’aurait pas à se toucher en vrai. Et c’est ce qui s’est passé. Certaines personnes ont appelé l’assistante sociale du lycée pour dire des choses qui n’avait rien à voir avec ce qui s’est passé", conclut-elle.

"Harold (l’autre jeune comédien) va bien et je vais bien". Après la mise en cause de cette scène et des soupçons de harcèlement sur le tournage rapportés par Le Parisien et Télérama, le conseil d’administration du festival de Cannes avait "souhaité en savoir plus sur la situation de l’œuvre", avait écrit Le Parisien.