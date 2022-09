Catherine a perdu son mari atteint de la SLA : "J’ai parfois culpabilisé de me sentir soulagée"

Cette femme aux multiples casquettes a dû apprendre à gérer le quotidien d’un homme en colère contre la vie, tout en s’occupant de ses quatre enfants. Même après le décès, le poids ne disparait pas et mène à d’autres questionnements. "Mon premier sentiment, c’était un soulagement. J’étais soulagée parce qu’il ne souffrait plus et que nous allions pouvoir retrouver une vie normale. Mais j’ai parfois culpabilisé de me sentir soulagée."